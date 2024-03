Netflix anuncia Atlas, novo filme protagonizado por Jennifer Lopez

Plataforma de streaming mais popular do mundo, a Netflix tem trazido novas estrelas para as produções originais da casa. O mais recente anúncio foi a atriz e cantora Jennifer Lopez que será a protagonista do suspense Atlas . Protagonizado e produzido pela artista, o longa estará disponível na plataforma de streaming no dia 24 de maio.



O filme conta a história de Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), uma analista de dados brilhante e anti social, com profunda desconfiança da inteligência artificial. Ela junta-se à uma missão para capturar um robô renegado com quem compartilha um passado misterioso. Mas quando os planos dão errado, sua única esperança de salvar o futuro da humanidade é confiar nesta tecnologia que criticou durante a carreira.

O elenco conta com Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla e Mark Strong. Dirigido por Brad Peyton e escrito por Leo Sardarian e Aron Eli Coleite.