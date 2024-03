Michael Culver, ator de 'Star Wars', morre aos 85 anos

O ator britânico Michael Culver, que interpretou o personagem Capitão Needa no filme Star Wars: o império contra-ataca, morreu aos 85 anos. O artista faleceu em 27 de fevereiro, mas a informação só foi divulgada pela agência que cuidava da carreira dele, a Alliance Agents, na última terça-feira (12/3). A causa da morte não foi informada.

Michael atuou como ator por 50 anos e também participou de Sherlock Holmes, A Passage to India e Secret Army. "Estamos muito tristes em confirmar o falecimento do nosso amigo e cliente Michael Culver. Uma carreira de mais de 50 anos com papéis notáveis", disse a Alliance Agents.

"Michael largamente desistiu de atuar no início dos anos 2000 para concentrar seus esforços no seu ativismo político. Foi uma honra ter representado o Michael durante a última década", disse a agência.