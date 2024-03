Produtora musical do DF, Nova Alquimia lança 'Outbox #2'

A produtora musical Nova Alquimia lançou a sequência inédita do projeto Outbox, intitulado Outbox #2. Sediada em Valparaíso de Goiás (GO), a produtora é responsável pelos lançamentos de artistas locais, ao levantar bandeiras de inclusão e um posicionamento que busca tornar o mercado fonográfico do DF mais democrático. Outbox #2 é uma colaboração entre os artistas Gabi Landin (SP), Memê no Beat (RJ), Dumas (DF/GO) e o produtor musical alagoense The Bosh. Juntos, esses artistas produziram a faixa que inaugura os projetos da produtora em 2024.

O videoclipe de Outbox #2 reúne os artistas Gabi Landin, Memê no Beat e Dumas para cantar os versos de rap melódico, ao mesmo tempo em que a cidade do Rio de Janeiro é mostrada ao fundo, filmada diretamente do Morro da Babilônia — localizado entre os bairros de Botafogo, Copacabana, Leme e Urca. Segundo Fernando Lucas, sócio da produtora Nova Alquimia, a interação entre os artistas se deu de maneira bastante orgânica e proveitosa.

O resultado das gravações do videoclipe pode ser conferido no canal oficial da produtora Nova Alquimia, no YouTube. A faixa também está disponível nas principais plataformas de música.