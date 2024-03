Cláudio Castro elogia forças de segurança após fim de sequestro no RJ

Após horas de tensão e negociações, o Rio de Janeiro respira aliviado com o desfecho seguro do sequestro ocorrido na Rodoviária Novo Rio. O governador do Estado, por meio da conta no X (antigo Twitter), demonstrou satisfação com a atuação das forças de segurança.

Após o desfecho do sequestro, com a prisão do criminoso e a libertação de todos os reféns, o governador voltou às redes sociais para elogiar a eficiência e profissionalismo das forças de segurança.

"Atuação exemplar das forças de Segurança do Rio de Janeiro! O criminoso que sequestrou o ônibus está preso e os reféns libertados. Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações", publicou.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes