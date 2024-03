Boyce Avenue, fenômeno do YouTube, anuncia show em Brasília em 2024

Um dos maiores fenômenos do YouTube, o trio americano Boyce Avenue anunciou nesta quinta-feira (29/2) sete datas de shows no Brasil em 2024. Conhecida pelos covers musicais, a banda se apresenta em Brasília no dia 14 de junho durante o Funn Festival. As vendas para o festival ainda não começaram.

O primeiro show do trio no Brasil será em Belo Horizonte, em 8 de junho. Da capital mineira, a Boyce Avenue segue para o Rio de Janeiro (9/6), Vitória (11/6), Curitiba (13/6), Brasília, no dia 14, São Paulo (15/6) e Porto Alegre (16/6), encerrando a passagem pelo país. Os ingressos para cada show estão disponíveis em diferentes sites de acordo com a cidade de apresentação.

Com mais de seis bilhões de visualizações totais, os covers de maior sucesso We can’t stop, de Miley Cyrus, e Photograph, do Ed Sheeran, acumulam mais de 250 milhões de views cada. O trio também gravou com membros do Fifth Harmony em covers do Justin Timberlake e Bruno Mars.