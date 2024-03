Web aponta suposta irregularidade na Prova do Líder do 'BBB 24'

A acusação central é que Giovanna teria previamente conhecido o local de uma placa crucial na fase final da prova, que dependia de sorte - (crédito: Globo/Fábio Rocha) Agência Estado Agência Estado E-mail

No BBB 24, uma controvérsia surgiu após a vitória de Giovanna Lima na Prova do Líder realizada nesta quinta-feira, 14. Usuários das redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, levantaram suspeitas de trapaça por parte da participante mineira.

A acusação central é que Giovanna teria previamente conhecido o local de uma placa crucial na fase final da prova, que dependia de sorte, o que lhe teria dado vantagem indevida sobre o outro finalista, Davi.

A prova foi dividida em três etapas, sendo as duas primeiras de habilidade - uma envolvendo colocar bolinhas em uma "garrafa" do patrocinador e outra montando um quebra-cabeça - e a última de sorte, onde os participantes deveriam encontrar uma placa escondida entre várias camas. Durante esta fase, alega-se que Fernanda, outra participante, teria feito sinais indicando o local correto para Giovanna.

Este incidente levou a uma intensa discussão online, com um usuário detalhando as alegadas irregularidades em uma thread.

A reportagem buscou esclarecimentos diretamente com a assessoria da Globo a respeito das acusações de irregularidades na dinâmica da prova. Até a publicação desta matéria, não foi enviada uma resposta. O espaço segue aberto.