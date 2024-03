Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de março de 2024

A sensibilidade e os sentimentos estarão aflorados nos próximos dias (Imagem: My Creatives | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Astrologia - Diversão e arte) EdiCase EdiCase

Nesta semana, o Sol encerra o seu ciclo no signo de Peixes e entra em Áries, indicando o início do Ano Novo Astrológico. Além disso, o Astro-Rei está em conjunção com Netuno, regente de Peixes, e em bom aspecto com Plutão. Esses movimentos sugerem tendência à sensibilidade aflorada, emoções intensas e necessidade de espaço para compreender o que habita no inconsciente e realizar as transformações necessárias.

Mercúrio segue em Áries e passa por um breve aspecto com a Lua na metade da semana. Isso indica emoções afloradas e dificuldades para organizar os pensamentos. Vênus segue em conjunção com Saturno, sugerindo desafios nas relações, bem como a possibilidade de carências e sentimentos de menos-valia. No entanto, o planeta do amor também faz bom aspecto com Júpiter, podendo amenizar os desafios, especialmente se houver dedicação ao autoconhecimento.

Marte segue em Aquário até o final da semana e entra em Peixes no dia 23. Ademais, o planeta não faz aspectos com os outros astros. Isso aponta para a possibilidade de um aumento nas ações impulsivas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Você se envolverá com as questões do seu lar e da sua família. Será um bom momento para seguir em um ritmo mais lento, respeitando o desejo de ficar em casa. Assim, conseguirá recarregar as energias. Com a entrada do Sol em seu signo no dia 20, um novo ciclo começará.

Você sentirá mais energia e vitalidade. Todavia, sua sensibilidade estará mais aflorada e haverá a possibilidade de se confundir e tomar decisões precipitadas. Portanto, para conseguir ter mais clareza e direcionar bem a sua energia, procure se dedicar às práticas espirituais e ao autoconhecimento.

Touro

A semana será agitada para o taurino (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A tendência será que a semana comece agitada. Você buscará por atividades fora da rotina. Procure se observar, respeitar os seus limites e analisar os movimentos que realmente te farão bem e os que poderão te desequilibrar.

Por volta da metade da semana, a vontade de se interiorizar ficará maior. Haverá também a possibilidade de se deparar com inseguranças e revisitar algumas memórias dolorosas. Nesta fase, busque organizar os pensamentos e sentimentos. Além disso, analise o que viveu no último ano e o que deseja para o novo ciclo.

Gêmeos

Você viverá uma fase de muita energia para batalhar pelo que deseja realizar. Haverá coragem e determinação para enfrentar o que for preciso. Porém, toda essa energia poderá levar a ações rebeldes e sem direcionamento, acarretando conflitos, disputas de poder e comportamentos rudes. Portanto, atente-se a isso e procure formas de acalmar os ânimos.

Ainda nesta semana, especialmente no início dela, haverá a tendência a agir por impulso. Ao mesmo tempo, você terá o desejo de organizar o setor financeiro e cuidar do que já conquistou, o que te ajudará a equilibrar os excessos.

Câncer

Você viverá uma fase importante no setor profissional. No entanto, poderá ocorrer uma oscilação emocional. Além disso, tenderá a se confundir com mais facilidade. Também poderá se sentir mais cobrado(a) por si e por seus superiores. Logo, procure cuidar das emoções e das energias com mais atenção.

Ademais, para evitar o desânimo e a tristeza, respeite o seu ritmo mais lento. Contudo, a tendência será que se sinta mais confiante para realizar os seus sonhos. Isso poderá te ajudar a ter mais energia, mas também te levar a agir por impulso.

Leão

O momento será favorável para o leonino expor as suas ideias (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock) Fase movimentada em sua vida. Haverá a possibilidade de viajar, iniciar novos estudos, mudar de cargo ou conhecer novos colegas de trabalho. Será um bom momento para expor as suas ideias e aumentar a sua rede de contato. Afinal, estará mais flexível para se adaptar aos diferentes cenários. Ainda neste período, você entrará em contato com as suas sobras. Entretanto, terá mais coragem para encarar os medos e ressignificar as feridas. Por fim, a tendência será que se sinta pessimista e reaja de forma radical. Para equilibrar todos esses movimentos, se dedique ao autoconhecimento. Virgem A tendência será que dedique mais atenção aos relacionamentos. Haverá o forte desejo de conquistar alguém ou alguma parceria. Contudo, o excesso de energia poderá te levar a ultrapassar os limites alheios e gerar conflitos. Além disso, carências e inseguranças estarão bem presentes, assim como a vontade de estar em uma relação afetiva mais sólida. Ainda nesta fase, você continuará a se conectar com as suas sombras. Logo, este será um momento importante para acolher e iluminar as suas dores, ressignificando e se libertando de padrões que geram sofrimento. Libra Fase de organização em sua rotina. Ao mesmo tempo em que isso poderá trazer prazer e beleza para a sua vida, a tendência será que se cobre excessivamente e que os dias fiquem mais agitados. Será muito importante que respeite os próprios limites e se comprometa somente com aquilo que consegue fazer. Caso contrário, poderá se cansar e se irritar, o que irá gerar tensões e afetar a sua saúde. Ainda nesta semana, um novo ciclo começará no setor afetivo. Você terá mais facilidade para compreender o outro e buscará mais harmonia e equilíbrio nos relacionamentos. Apesar disso, poderá ser tolerante demais e se deixar enganar facilmente. Portanto, atente-se a tais questões. Escorpião A rotina do escorpiano será afetada pelas suas emoções (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock) As emoções afetarão muito a sua rotina nesta semana. Diante disso, procure cuidar mais delas, se acolher, se nutrir do que deseja para a sua vida e estar perto das pessoas que ama e que lhe trazem segurança. Ainda neste período, haverá o desejo de firmar a sua opinião, bem como de viver momentos mais alegres e que te conectam com a sua essência. Todavia, as responsabilidades da vida adulta poderão dificultar os seus planos, o que irá te irritar. Dedique a sua energia para conseguir ter tempo para o lazer e procure formas de deixar as responsabilidades do cotidiano mais leves e divertidas. Sagitário Você viverá um período importante nas relações familiares. Contudo, a tendência será que encontre resistência na busca por equilíbrio e harmonia. Além disso, haverá propensão ao aumento de conflitos. Será essencial que procure ter maturidade para filtrar as suas ações e não se deixar levar pelos ânimos exaltados. No caso, o desconforto no ambiente familiar poderá ser causado por algum mal-entendido ou por segredos do passado. Quanto mais isso for esclarecido, mais leve a situação ficará. Para haver compreensão entre você e os entes queridos, aposte em conversas honestas. Capricórnio Fase movimentada no setor social. A tendência será que transite por lugares novos e conheça novas pessoas. No entanto, alguns encontros poderão despertar inseguranças e autocobranças. Portanto, procure respeitar os seus limites e esteja somente na companhia de pessoas que lhe fazem bem. Ainda neste período, você tenderá a se enganar com facilidade. Logo, evite fechar contratos, pois poderá se iludir e entrar em algo que não faz sentido para você. Por fim, ao mesmo tempo em que a propensão será de gastos impulsivos, também haverá a possibilidade de ter mais coragem e determinação para alcançar a independência financeira. Aquário O aquariano deverá controlar os seus impulsos para não agir de forma prepotente (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock) Nesta semana, procure controlar os seus impulsos. Afinal, poderá agir de forma prepotente, o que irá te prejudicar de diversas formas. Direcione a sua energia para o que realmente quer. Desse modo, terá chances de ter êxito em suas conquistas. Ainda nestes dias, o setor financeiro irá atravessar uma fase de reorganização. Haverá a necessidade de ter clareza sobre os próprios recursos, porém também poderá se confundir e cometer enganos. Visando equilibrar essas energias, busque se organizar, mas sem se deixar sobrecarregar pela rigidez. Peixes Uma nova fase começará em sua vida. A tendência será que tenha bastante energia e vitalidade. Bom momento para direcionar o foco a fim de colocar os planos em prática e batalhar pelas suas conquistas. Essas energias poderão te ajudar a lidar com inseguranças e demandas que têm surgido. Por outro lado, caso não tenha clareza do que deseja realizar e perca o seu direcionamento, haverá a possibilidade de que elas gerem mais tensões e autocobranças. Para agir de forma mais assertiva, procure cuidar bem das energias e das emoções. Por fim, caso perceba que não está disponível para recomeçar, espere mais um tempo e se organize internamente. Por astróloga Thaís Mariano Saiba Mais Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (15/3)

