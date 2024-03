Projeto seleciona 30 jovens para formação audiovisual no Varjão

Idealizado pelo Instituto SOMA Cidadania Criativa, o projeto LAB JUV surge como uma oportunidade para jovens e adultos residentes nas periferias da capital iniciarem uma formação baseada em inovação e criatividade. Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do DF (FAC-DF), o projeto está com inscrições abertas de 14 a 27 de março por meio de formulário on-line disponível na conta de Instagram @labjuvdf. Os 30 selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 500 ao longo dos quatro meses de formação, com a contrapartida de frequentarem as aulas na Universidade Afrolatinas, no Varjão.

A proposta do LAB JUV é criar ciclos temáticos que gerem engajamento e interesse em quem está desestimulado pela falta de emprego nos mercados tradicionais. Para a primeira edição, o audiovisual é a linguagem escolhida. O projeto acontece em quatro fases distintas, de 11 de abril a 22 de agosto. A seleção é voltada para pessoas maiores de 18 anos e prioriza residentes do Varjão para facilitar o acesso ao local de formação. O resultado será divulgado no dia 1º de abril.

A fase Chega mais será a primeira etapa e terá palestras virtuais de grandes nomes do cinema, TV e internet. Em seguida, a fase Mão na massa apresentará seis laboratórios presenciais e independentes nas áreas de roteiro, direção, produção executiva, direção de fotografia, direção de arte e edição, para que os participantes criem um curta-metragem ou videoclipe. Já Tamo fazendo o que? compartilhará os processos e aprendizados dos laboratórios em seis lives no YouTube e Zoom, que serão abertas ao público geral. Por último, Colocando pra jogo será o evento de lançamento e exibição do produto audiovisual criado pelos 30 participantes.