Filme 'A batalha da rua Maria Antônia' é premiado em festivais na Europa

Com produção da Paranoïd e Globo Filmes, o longa brasileiro A batalha da rua Maria Antônia foi o grande vencedor do Festival do Rio 2023. Foi exibido no LATcinema Fest 2024 em Barcelona (Espanha) no dia 14 de março. No dia 31, a produção chegará à França para participar do Festival du Cinéma Brésilien de Paris.

Em 21 planos sequência, o filme retrata o confronto entre professores e estudantes do Movimento Estudantil de Esquerda, na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP), e os integrantes do Comando de Caça aos Comunistas da Universidade Mackenzie. Estrelado por Pâmela Germano, Isamara Castilho, Caio Horowicz, Julianna Gerais, Gabriela Carneiro da Cunha e Philipp Lavra, o longa acompanha as intensas 24 horas de explosões, gritos e ataques sofridos pelos estudantes da USP, que montaram uma vigília para garantir a votação no pleito do movimento estudantil durante a ditadura militar.

A atriz Pâmela Germano, que interpreta a personagem Lilian no filme, é natural de Brasília e estudou artes cênicas na Universidade de Brasílai (UnB). Foi criada em Vicente Pires e atua desde os 7 anos de idade. Participou do elenco de diversos filmes e séries brasileiras, e pode ser encontrada também no seriado Dois Tempos da Star+.