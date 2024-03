Lollapalooza 2024: confira o line-up completo do festival

O Lollapalooza 2024 começa na próxima sexta-feira (22/3), com diversidade no line-up. Como de costume, o evento ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, durante três dias — 22, 23 e 24 de março.

O line-up conta com grandes nomes da música internacional, bandas famosas e artistas nacionais. Com cerca de 70 bandas e artistas solo previstos, o festival tem opções para quem gosta do rock ao funk.



Confira a programação completa:



22 de março:

Blink-182;

Arcade Fire;

The Offspring;

Diplo;

Jungle;

The Blaze;

Dom Dolla;

Marcelo D2;

Fletcher;

Luísa Sonza;

MK;

Kittin;

BaianaSystem;

Lourena;

Ratier;

Mary Mesk;

Classmatic;

Maneva;

Rancore;

Mila Journée;

Ella Whatt;

Dexter 8º Anjo;

Nouvella;

From House to Disco.

23 de março:

King of Leon;

Limp Bizkit;

Titãs;

Hozier;

Thirty Seconds to Mars;

Above & Beyond;

Jessie Reyes;

King Gizzard & The Lizard Wizard;

BK;

Timmy Trumpet;

Pierce the Veil;

Kevin O Chris;

Loud Luxury;

Manu Gavassi;

Groove Delight;

Mc Luanna;

Tulipa Ruiz;

Gabe;

Jessica Brankka;

Riascode;

Dupla;

Day Limns;

Giu;

Marina Dias;

Xamã;

Sarah Stenzel B2B Curol;

Stop Play Moon.

24 de março:

SZA;

Sam Smith;

Greta Van Fleet;

Gilberto Gil;

Phoenix;

Meduza;

Omar Apollo;

The Driver Era;

Zhu;

Dayglow;

Dombresky;

J. Worra;

Nothing But Thieves;

Céu;

Hungria;

Mc Soffia;

Livinho;

Mc Davi;

TZ da Coronel;

Oruam;

Vulgo FK;

Dricka;

Rael;

Benziê;

Yma;

Braza;

Dj Subúrbia;

Mc Daniel.