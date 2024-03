Ana Hickmann e Edu Guedes ganham fã clubes nas redes sociais

Reprodução/Instagram Ana e Edu

Dias depois de assumirem oficialmente o namoro, Ana Hickmann e Edu Guedes já têm fã clubes espalhados pelas redes sociais. O novo casal está sendo muito ‘amado’ e admirado pelos fãs e seguidores no Instagram.

Até o fechamento da reportagem, o Observatório dos Famosos verificou a existência de 10 perfis dedicados ao casal, apenas no Instagram.

Nomes como: "Amor Edu e Ana", "Ana Hickmann e Edu Guedes", "Ana e Edu Oficial", são apenas alguns dos fã clubes apaixonados pelos dois apresentadores.

O maior perfil dedicado a Ana Hickmann e Edu Guedes conta com cerca de 15 mil seguidores e se descreve como uma página de fã para quem shippa o casal. O nome dos dois chegou a figurar entre os assuntos mais comentados nos últimos dias, depois da oficialização do namoro.