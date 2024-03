Morre o cantor britânico Steve Harley, autor do sucesso 'Make Me Smile'

Steve Harley, o cantor do grupo de glam rock britânico Cockney Rebel e autor do sucesso "Make Me Smile (Come Up and See Me)", faleceu aos 73 anos, anunciou sua família neste domingo.

A música escrita pelo músico londrino vendeu mais de 1,5 milhão de cópias em todo o mundo, alcançando o topo das paradas britânicas em 1975 e sendo regravada mais de 120 vezes por grupos como Duran Duran e Erasure.

Sua filha anunciou que Steve Harley "faleceu tranquilamente em casa". "Sabemos que muitas pessoas sentirão sua falta em todo o mundo", acrescentou.

De acordo com a BBC, Steve Harley continuava em turnê até recentemente, mas teve que cancelar várias datas para receber tratamento contra um câncer.

O cantor conseguiu que quatro singles e dois de seus álbuns estivessem no top 10 do Reino Unido.