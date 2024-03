Amaury Lorenzo será o protagonista da próxima novela das 19h

Sucesso em Terra e Paixão como o capataz Ramiro, Amaury Lorenzo já tem um novo trabalho confirmado na TV Globo. O ator agora será protagonista da próxima novela das sete, assinada por Cláudia Souto.

De acordo com informações do site Notícias da TV, Lorenzo será par de Jéssica Ellen em Mão Dupla, trama que a autora prepara para voltar ao horário.

A próxima novela das sete da TV Globo contará a história de personagens que tem sua vida entrelaçadas a partir de um episódio traumático dentro de um ônibus no Rio de Janeiro.

No centro de toda a confusão, haverá uma família dona de uma empresa de transportes. A novela terá gravações no centro do Rio de Janeiro, além de bairros como a Ilha do Governador e é descrita como uma trama ‘popular, urbana e cheia de muita ação’.

