‘Rebel moon - Parte 2: A marcadora de cicatrizes’ ganha trailer inédito

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (18/3) o aguardado trailer de Rebel moon - Parte 2: A marcadora de cicatrizes, continuação da saga de ficção científica do diretor Zack Snyder, Rebel moon. Com um trailer de tirar o fôlego, o enredo da sequência se concentra nos preparativos para a grande batalha entre Kora (Sofia Boutella) e os guerreiros sobreviventes contra as forças de um governo tirano. O diretor e produtor cinematográfico Zack Snyder é nome responsável por longas como 300, O homem de açoe Batman vs Superman.

Pôster de 'Red moon - Parte 2: A marcadora de cicatrizes' (foto: Netflix/Divulgação)

Com atuações de Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman e Doona Bae, o trailer de Red moon - Parte 2: A marcadora de cicatrizes mostra cenas recheadas de muita ação e efeitos especiais, claramente inspiradas em clássicos do cinema como a saga Star wars e Mad max. A continuação de Red moon estreia na Netflix em 19 de abril.