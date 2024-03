Leandra Leal anuncia que está grávida: "Família crescendo"

Leandra Leal usou suas redes sociais nesta segunda-feira (18), para anunciar que a sua família está crescendo! A atriz, que vinha sendo cotada para o remake de ‘Vale Tudo’, em 2025, confirmou que está grávida.

Através do Instagram, ela contou que está esperando o segundo filho, fruto do seu relacionamento com Guilherme Burgos.

"A família está crescendo! A Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes", disse ela, ganhando o carinho dos seguidores nos comentários da publicação.

"Que coisa mais linda! Que Deus abençoe infinitamente essa família", comentou uma seguidora. "Estou muito feliz com essa notícia! Que venha com muita saúde", disse outra. "Que Deus abençoe vocês sempre", disse uma terceira.

Reprodução/Instagram

