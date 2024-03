Déa Lúcia ignorou ordem da Globo de pegar leve com Yasmin Brunet

Mãe de Paulo Gustavo não gostou de ter sido “podada” em edição do “Domingão”, devido à “limpa” na imagem de Yasmin Brunet

Nos bastidores do “Domingão com Huck” o clima anda bem instável. O motivo? Dona Déa Lúcia não gostou de ter visto a edição de seu bate-papo com Yasmin Brunet, que foi ao ar neste domingo (17). Ocorre que a mãe do saudoso humorista, Paulo Gustavo, ficou bem chateada com os cortes que a edição deu na entrevista dela com a filha de Luiza Brunet.

A coluna Mariana Morais soube que dona Déa já havia sido instruída pela produção a “pegar leve” com Yasmin Brunet, para dar aquela “limpada” na imagem da loira, após a saída dela com rejeição na porcentagem de votos do “BBB 24”. Afinal, segundo apuramos, a emissora tem interesse em aproveitar a loira para projetos futuros, devido à excelente repercussão que ela teve durante as participações nos programas da casa.

Contudo, Déa Lúcia ignorou a ordem interna e fez questão de falar tudo o que tinha vontade. Afinal, ao ser contratada pela Globo, ela deixou claro que não se limitaria apenas a falar o que eles quisessem que fosse falado. Além disso, ela bateu o pé para ter liberdade de expressão durante suas participações.

Prova disso é que, inclusive, dona Déa chegou a dar à Yasmin um livro que ensina a descontruir o racismo estrutural. Entretanto, essa parte do bate-papo foi uma das que foram cortadas na edição. Mas, mesmo assim, Dona Déa, ao ver que a entrega do livro não foi ao ar, fez questão de indicar a obra em suas redes sociais, para que todos os seus seguidores possam conhecer um pouco sobre a história do livro Macacos, do escritor Clayton Nascimento.

Globo quer evitar prejuízos que causou à Karol Conká

A matriarca tem dado dor de cabeça nos bastidores, uma vez que não abaixa a cabeça para as “passadas de pano” que a Globo tem feito com os camarotes desta edição. Entretanto, o motivo do empenho em pegar mais leve com os Camarotes no pós-BBB não é apenas “passar pano”, e sim evitar que estes artistas acabem ficando com danos quase que irreversíveis em suas imagens, por conta dos erros que tiveram durante suas participações.

Em resumo, a Globo não quer que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com a cantora Karol Conká, que até hoje enfrenta na carreira musical as consequências de sua ida ao reality. Karol saiu do programa com um índice altíssimo de rejeição e foi muito detonada após o confinamento.