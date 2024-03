Théo Medon e Pietra Quintela celebram reprise de "As Aventuras de Poliana"

Os atores Théo Medon e Pietra Quintela estão emocionados com a reprise da novela "As Aventuras de Poliana", que volta à programação do SBT sete anos após sua estreia original. Conhecidos por seus papéis como Mario e Lorena, respectivamente, na trama, a dupla compartilhou sua gratidão por fazer parte dessa jornada especial que marcou a infância de muitos espectadores. “Ver a reprise de 'As Aventuras de Poliana' após esses sete anos da estreia está sendo muito especial para mim, é surreal. Uma obra que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha! É importante perceber o quanto cresci e amadureci. Fora que relembrar de como éramos quando pequenos é até engraçado”, conta Pietra. “Eu sinto muita nostalgia! É o trabalho mais marcante da minha carreira”, comenta Théo.

Além da ligação nas telas, Théo e Pietra desenvolveram uma amizade duradoura nos bastidores. O ship #Marena, como ficou conhecido pelos fãs, transcendeu a ficção e tornou-se #PiThéo, um símbolo da cumplicidade e carinho que compartilham fora das telas. “É muito fácil ser amigo da Pi. Sabe aquela pessoa que parece que você conhece há muito tempo? Acho que a gente nunca brigou na vida. Amo ser amigo dela”, conta o ator. Pietra também não esconde o carinho pelo amigo e valoriza seu talento. “O Théo é muito especial em minha vida e sabe disso. Quando entramos na novela, em 2018, éramos mais novinhos, então, passamos por muitas coisas juntos, crescemos e continuamos juntos. Espero muito fazer outros trabalhos com ele. Ele é um amigo incrível é um excelente ator. Agora, que estamos mais crescidos, conversamos muito e sobre tudo. Ele é muito maduro! Eu o amo e amo nossa amizade”, declara a atriz.

Ao celebrarem a reprise de "Aventuras de Poliana", Théo e Pietra relembraram como cresceram não apenas como atores, mas também como pessoas, ao lado de seus personagens. A jornada de Mario e Lorena na série foi repleta de aventuras, aprendizados e momentos emocionantes, e ambos expressaram gratidão por terem tido a oportunidade de dar vida a esses personagens tão queridos. “Sinto que muita coisa mudou sim, que vai além da parte física. Eu cresci. Hoje, faria muitas coisas diferentes em minha atuação, o que é natural. Eu estava começando minha carreira, então, é claro que o aprendizado conquistado me ajudou a evoluir. Mas não me sinto envergonhado pelo que passou, pelo contrário, me sinto orgulhoso pelo trabalho que fiz na época”, reflete Théo, que atualmente dedica seu tempo ao lado musical e em breve, vai se lançar com a banda Quatro K. Já Pietra tem evoluído nos cinemas. Recentemente, a atriz estreou o longa “Empirion: Uma Aventura com Einstein” e, em breve, poderá ser vista como protagonista do longa “Princesa Adormecida”. “A novela 'As Aventuras de Poliana' foi um grande aprendizado e um trabalho que abriu muitas portas em minha carreira. Talvez, se não fosse por ele, eu nem estaria aqui. É maravilhoso perceber que continuo amando atuar e querendo evoluir cada vez mais. Espero que todo mundo goste de rever ou até mesmo ver pela primeira vez”, diz ela.

Enquanto a novela continua a encantar uma nova geração de espectadores, Théo e Pietra celebram o legado de "Aventuras de Poliana" e a amizade que surgiu desse projeto especial. Eles estão prontos para reviverem as emoções e compartilharem mais momentos inesquecíveis com o público, deixando sua marca indelével no coração de todos os fãs.