O Rock In Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, anunciou nesta segunda-feira (18/3) a cantora Mariah Carey e Cyndi Lauper na lista de atrações da edição de 2024 do festival. O evento ocorrerá entre os dias 13 e 22 de setembro no Rio de Janeiro.

Pela primeira vez na história do festival, a norte-americana Mariah Carey irá encantar os fãs com a poderosa voz poderosa. Entre os hits de Mariah estão All I want for Christmas is you, Obsessed e Emotions. O show da artista será no Palco Sunset, em 22 de setembro.

Desde sua estreia em 2011, o Palco Sunset tem se destacado a cada edição, proporcionando encontros únicos entre artistas e criando momentos inesquecíveis para o público. Para esta edição, o Palco Sunset promete ser ainda mais grandioso.

Cyndi Lauper, a dona do hit Girls just want to have fun, também foi confirmada no festival e se apresenta no dia 20 de setembro, no Palco Mundo. Entre outros artistas já confirmados no festival, estão Ed Sheeran, Ludmilla, Katy Perry, Ivete Sangalo.