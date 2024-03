Funn Festival divulga lineup diversificada com atração internacional

A cada ano, Brasília tem se tornado um celeiro de diversidade musical. Por anos chamada de capital do rock, a cidade tem abraçado inúmeros artistas de vários segmentos. Como prova disso, o evento candango Funn Festival anuncia, nesta terça-feira (19/3), o line-up da edição de 2024. A temporada de shows de começa em 10 de maio e segue até 29 de junho em um complexo montado no Parque da Cidade.

Ao todo, serão mais de 45 atrações nacionais de sertanejo, funk, pagode, trap e MPB distribuídos em oito fins de semana. Considerado um dos maiores festivais de inverno do Brasil, a produção do Funn Festival espera atrair mais de 300 mil pessoas este ano com o show dos artistas, atividades, diversão e apresentações.

A temática desta edição é a Terra do Nunca, a ilha inventada pelo escritor escocês J. M. Barrie na história de Peter Pan, o menino que se recusou a crescer e escolheu viver experiências mágicas ao lado de fadas, seres fantásticos e crianças que nunca se tornam adultas.

Além da vasta programação musical, o Funn Festival vai oferecer atividades esportivas, parque de diversões com roda gigante, brincadeiras para crianças e praça de alimentação. A quinta edição do evento também vai contar com apresentações de teatro e estima receber até mil pessoas durante as peças.







Programação completa do Funn Festival 2024:

Maio

Sexta (10/5) - Os Paralamas do Sucesso + Frejat + Humberto Gessinger

Sábado (11/5) - Thiaguinho + KVSH + Fica Comigo

Sexta (17/5) - Djonga + Marcelo D2 + Criolo + Gog + Tasha & Tracie

Sábado (18/5) - Eduardo Costa + Edson & Hudson + Gian & Giovani + Trio Parada Dura

Sexta (24/5) - Zé Ramalho + Zeca Baleiro + Chico César

Sábado (25/5) - Péricles + Ferrugem + Pixote

Quarta (29/5) - L7nnon + MC Cabelinho + Chefin

Sexta (31/5) - Elba Ramalho + Falamansa + Geraldo Azevedo

Junho

Sábado (1/6) - Bruno & Marrone + Marcos & Belutti

Sexta (7/6) - Nando Reis + Barão Vermelho + Biquini

Sábado (8/6) - Israel & Rodolffo

Sexta (14/6) - Boyce Avenue + Lagum + Vitor Kley

Sábado (15/6) - César Menotti & Fabiano + Leonardo + Thiago Carvalho

Sexta (21/6) - Convidado surpresa + Fundo de Quintal

Sábado (22/6) - Filipe Ret + Caio Lucas + MC Maneirinho

Sexta (28/6) - Lulu Santos + Samuel Rosa

Sábado (29/6) - Belo + Convidado surpresa + Turma do Pagode