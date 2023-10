Dia da MPB: buscas pelo gênero crescem 269% no Brasil

Nesta terça-feira (17/10), é celebrado o Dia Nacional da Música Popular Brasileira (MPB). A data foi criada em 9 de maio de 2012, durante o governo de Dilma Rousseff, escolhida para homenagear Chiquinha Gonzaga, compositora, pianista e maestrina, cuja obra é um dos pilares da música do Brasil ao longo do século XX.

A MPB surgiu na década de 1960, durante a ditadura militar no Brasil. O gênero continua sendo um dos mais ouvidos no país, além de fazer sucesso no exterior. Dados do Spotify mostram que as buscas pela MPB cresceram 269% no Brasil entre janeiro a setembro deste ano.

Estados Unidos, México, Portugal, Argentina e França aparecem na lista como os países que mais procuram o gênero, com o crescimento de 183%. Entre as mulheres mais ouvidas no exterior estão: Elis Regina, Vanessa da Mata, Fafá de Belém, Gal Costa e Marisa Monte.



Entre os homens, os cantores que mais fazem sucesso lá fora são Roberto Carlos, Tom Jobim, Caetano Veloso e Jorge Ben Jor.

A MPB está no TOP 15 de gêneros musicais mais escutados no mesmo período. Atualmente, existem mais de 2 milhões de playlists de usuários dedicadas ao gênero.

Entre as playlists mais ouvidas na plataforma estão: Acústico MPB, Coleção MPB, O melhor da MPB e Cafezinho. Escute abaixo: