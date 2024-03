Banda londrina McFly anuncia que fará show extra na capital paulista

Nesta segunda-feira (18/3), a banda McFly anunciou que fará um show extra em São Paulo. Além de se apresentar no Espaço Unimed no dia 2 de maio, o grupo britânico tocará no dia 3 de maio. Com ingressos esgotados, a banda traz para o Brasil a turnê do disco mais recente, Power to play.

As vendas para o show extra começaram nesta terça-feira (19/3), às 10h, no site da Live Pass. Além das apresentações na capital paulista, McFly tocará no Rio de Janeiro, no Qualistage, no dia 5 do mesmo mês. Em 2022, o grupo também tocou em solo brasileiro.

Formada em Londres em 2003, a banda é composta por Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter e Harry Judd. O quarteto deu um hiato de alguns anos para os integrantes focarem em projetos pessoais. Entretanto, depois da pausa, o grupo britânico divulgou o retorno aos palcos em 2019 com um novo álbum e uma turnê mundial.