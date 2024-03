Popeye ganha nova versão live-action depois de 40 anos

A história do marinheiro mais marcante dos desenhos volta às telonas. A produtora Chernin Entertainment, que esteve presente em Ford Vs Ferrari e na nova trilogia de Planeta dos macacos, trabalha para fazer uma versão em live-action de Popeye. O filme é a primeira adaptação do personagem para os cinemas desde o longa de 1980, dirigido por Robert Altman e protagonizado por Robin Williams e Shelley Duvall. Na época, o projeto, com orçamento de US$ 20 milhões, arrecadou mais de US$ 60 milhões em bilheteria.

Após Popeye completar 95 anos de existência no fim de 2023, a notícia de uma nova adaptação do marinheiro ganhou destaque. Apesar de não haver informações sobre elenco e equipe, é provável que o filme chegue no seu aniversário de 100 anos. A produção também contará com a distribuidora King Features, que participou da criação do personagem.

Criado em 1929 por Elzie Crisler Segar, Popeye é um marinheiro caolho que vive para proteger sua namorada Olivia Palito do vilão Brutus. Para enfrentar o antagonista, Popeye come espinafre e se sente mais forte e corajoso. Em 1933, Max Fleischer adaptou a história em quadrinho em uma série de curtas-metragens de animação para o estúdio Paramount Pictures. A animação fez bastante sucesso entre o público até o seu encerramento em 1957.