Nesta quarta-feira (20/3), o projeto Semeando Arte chega à Cidade Estrutural para uma programação de atividades que incluem apresentações culturais e oficinas para crianças e jovens da comunidade. Com o objetivo de viabilizar o acesso da população a serviços culturais, o projeto vai oferecer oficinas artísticas e musicais, além de incluir na programação apresentações de música, que ocorrerão até 8 de maio.

Para esta quarta-feira (20/3), o cantor Edinaldo Mirante é a atração que inaugura as atividades do Semeando Arte, às 19h30, na sede do Ponto de Cultura Waldir Azevedo. Entre as demais atrações do projeto estão a cantora e percussionista Aline Marcimiano, bem como presenças de Chorando Baixinho, Dani Ribeiro e Beto do Acordeon. Nesta quinta-feira (21/3), inclusive, é a vez de Aline Marcimiano subir ao palco para se apresentar, também na sede do mesmo ponto de cultura. A entrada é gratuita.

Realizado com fomento do Ministério da Cultura, o projeto Semeando Arte oferece oficinas a crianças e jovens de baixa renda residentes da Cidade Estrutural. São oficinas de cavaquinho e teoria musical, além de cultura popular, artesanato e capoeira, abertas à comunidade até o mês de junho.