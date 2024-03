Warner Bros lança novo trailer de 'Furiosa: uma saga Mad Max'

A Warner Bros divulgou um trailer inédito de Furiosa: uma saga Mad Max, filme derivado de Mad Max. A história promete explorar a origem da rivalidade entre a personagem-título e o vilão Dementus, vivido por Chris Hemsworth. Com Anya Taylor-Joy no papel principal, a narrativa se inicia com a protagonista em um automóvel cromado antes de ir para o ‘Cranky Black’, de acordo com as informações reveladas na CCXP23.

A produção marca a volta de George Miller à direção, que também coassina o roteiro e produção ao lado de Doug Mitchell. Segundo o diretor, o longa se passa 45 anos depois do ‘Colapso’ e 15 anos antes dos eventos de Estrada da Fúria. A estreia do filme nos cinemas está prevista para o dia 24 de maio.

Além de Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy, o elenco conta com Tom Hardy, Nicholas Hoult, Nathan Jones e Lachy Hulme. Mad Max é uma saga de filmes australianos de ficção-científica e ação lançada primeiro em 1979 com Mel Gibson como a estrela do longa. A produção teve sequências em 1981, 1985 e, mais tarde, em 2015, com Charlize Theron.