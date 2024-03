Warner Bros. Games anuncia lançamento de MultiVersus para 28 de maio

A Warner Bros. Games anunciou, nesta segunda-feira (11/3), que MultiVersus, o game gratuito com um elenco de personagens icônicos, será lançado oficialmente em 28 de maio de 2024. O jogo chega com um novo modo PVE, novos heróis e personalidades adicionados à lista de personagens jogáveis, cenários adicionais baseados em universos e ambientes reimaginados, estrutura online de alto nível, visuais aprimorados e muito mais.

MultiVersus estará disponível para download gratuito para consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games Store) com suporte completo ao Cross-play e Cross-Progression.



MultiVersus é um jogo que tem como característica principal um gameplay online cooperativo combinado com um elenco estelar de personagens, incluindo Batman, Superman, Mulher-Maravilha, Arlequina e Adão Negro (DC); Salsicha e Velma (Scooby-Doo), Pernalonga, Diabo da Tazmania vulgo TAZ e Marvin, o Marciano (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake, o cão e Finn, o humano (Hora da Aventura); Steven Universo e Garnet (Steven Universo); O Gigante de Ferro; LeBron James (Space Jam: Um Novo Legado); Gizmo e Stripe (Gremlins); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty); uma extraordinária criatura original chamada Cachorrena; e muitos ainda por vir.