Taylor Swift: The Eras Tour acumulou 4,6 milhões de visualizações em seus primeiros três dias de exibição no Disney+. O longa registrou a maior estreia de um filme musical na plataforma de streaming. O filme chegou aos cinemas brasileiros em 3 de novembro e à Disney+, que desembolsou US$ 75 milhões pelos direitos, no dia 14 de março.

Segundo a revista Variety, a produção superou Folklore:the long pond studio sessions, também da cantora, Elton John: farewell from Dodger Stadium, Black is king: a film by Beyoncé e The Beatles: get back. O longa-metragem de 3h30 foi gravado nos três primeiros shows da atual turnê mundial da loirinha, na cidade de Los Angeles. No espetáculo, a artista apresenta canções de todas as fases de sua carreira.



A série de apresentações de Taylor também passou pelo Brasil em 2023. Ela cantou no Engenhão, no Rio de Janeiro, em 17, 19 e 20 de novembro, e no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 do mesmo mês. A passagem da compositora no país movimentou a economia das duas cidades, com os hotéis cariocas com mais de 97% de ocupação e com São Paulo recebendo mais de 50 mil visitantes.