Hugo Bonemer reforça bancada do Sem censura, ao lado de Cissa Guimarães

Reformulado, o Sem censura traz mais um nome para a bancada. Hugo Bonemer se junta a Cissa Guimarães e ao time formado por Rodrigo França, Dadá Coelho, Fabiane Pereira, Katy Navarro, Muka e Bia Aparecida. O convite foi feito por Bruno Barros, que ficou anos nesta mesma função e hoje é o diretor do programa.

"O Bruno conhece bem a dinâmica do programa, ele ficou na mesma função durante anos e, assim que ele fez o convite, fiquei honrado em fazer parte de um programa tão essencial e onde estive tantas vezes como entrevistado com vários projetos. Minha função é dar suporte para as entrevistas, ajudando a conduzir o programa e contribuir para o tema como debatedor", afirmou o também apresentador do canal Like, função que ocupa há seis anos.

Hugo Bonemer estreia como novo debatedor do programa Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

"O Sem censura é um programa que tem uma história dentro da televisão brasileira. Já fui entrevistado diversas vezes e tive a oportunidade ali de divulgar diferentes projetos. Então poder agora estar do outro lado, como um dos debatedores, é algo que me enche de orgulho e mais um passo na minha trajetória como entrevistador. Espero que eu possa ajudar ainda mais a esse novo momento do programa e que possa aprender ainda mais", ressaltou. "Topei o projeto porque Cissa Guimarães é uma alma imensa capaz de se comunicar com todo mundo e vem com uma equipe de curadoria que pensa em todos os espectadores. As próximas semanas falarão por si só", completou o primo de William Bonner.