Morre MC Elloco, um dos pioneiros do brega-funk de Recife

Morreu, nesta quinta-feira (21/3), o MC de brega funk Cleiton Silva, conhecido como MC Elloco. O artista fazia dupla com o MC Shevchenko. Ele, que tinha 34 anos, faleceu na Policlínica Amaury Coutinho, no bairro da Campina do Barreto, na Zona Norte de Recife.

O MC foi vítima de um infarto. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Ele deixa esposa e um filho.

Antes de morrer, o musico publicou um vídeo com a legenda "bom dia, já agradeceu a Deus pelo dia de hoje?", e outro buscando o filho na escola.

A dupla é natural da Favela do Canal, periferia do bairro do Arruda, Zona Norte de Recife. Com mais de 10 anos de carreira, ele e sua dupla são donos do bordão Eu tô só calado, popular entre fãs do gênero musical. No Instagram, Schevchenko publicou emojis de choro.

João Campos, prefeito de Recife, prestou condolências pela morte do músico nas redes sociais. "Triste demais com a partida repentina desse cara que foi essencial pro brega-funk. Força para família e amigos, e que Deus conforte os seus corações", escreveu.