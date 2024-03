‘The acolyte’, nova série de ‘Star Wars’, ganha trailer cheio de ação

Fãs do universo de Star wars podem comemorar mais um item para a coleção de longas e séries. A mais nova superprodução da franquia, a série The acolyte, ganhou um trailer inédito, recheado de cenas de ação e com uma pegada sombria. Sem data de estreia divulgada oficialmente, The acolyte é uma produção da plataforma de streaming Disney+.

Confira o trailer dublado de The acolyte:

Durante a temporada, os espectadores poderão acompanhar a chegada de uma misteriosa jovem padawan — como são chamados os aprendizes dos Cavaleiros Jedi — que, na companhia de seu mestre de treinamento, inicia uma perigosa investigação sobre uma série de crimes. A trama de The acolyte se passa cerca de 100 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme da franquia, Star wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança (1977), período este conhecido como Alta República na cronologia oficial da saga.

Entre as estrelas que compõem o elenco da série estão nomes como Amandla Stenberg (Jogos vorazes), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Lee Jung-jae (Round 6) e Manny Jacinto (The good place). A showrunner de The acolyte, Leslye Headland, revelou, em nota, ter selecionado para a equipe de roteiristas alguns autores que não tivessem assistido a nenhuma outra produção de Star wars, tudo para que o processo de escrita do roteiro acontecesse da maneira mais fluida possível.