Denúncia contra Marcius Melhem é transferida e será julgada no RJ

A denúncia realizada pelo Ministério Público de São Paulo contra o humorista e ex-diretor da Globo Marcius Melhem foi transferida e será julgada pela 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro (RJ), de acordo com documento consultado pelo Correio. Segundo a decisão da juíza da 21ª Vara Criminal de SP, não compete à Justiça de São Paulo o julgamento do caso.

Apresentada em 26 de fevereiro, a denúncia acusa Melhem pelo crime de perseguição e violência psicológica contra mulheres, delitos supostamente cometidos por ele por meio das redes sociais.

Em nota enviada à reportagem, a defesa do humorista informou que a juíza responsável pelo caso determinou a transferência ao Rio de Janeiro. "A Justiça de São Paulo sequer analisou a denúncia do Ministério Público, pois concordou com o argumento da defesa de Marcius Melhem de que não é competente para julgar os fatos", diz a nota.

O Correio buscou o Ministério Público de São Paulo em busca de um posicionamento. A matéria será atualizada em caso de resposta.