Madonna confirma vinda ao Brasil em vídeo: "Estou chegando"

Na tarde desta quinta-feira (21/3), o bando Itaú Unibanco compartilhou um vídeo nas redes sociais confirmando a visita da cantora Madonna ao Brasil. Nas imagens, a artista declara: "Brasil, estou chegando".



É oficial. Ela vem. Em breve, novidades para clientes Itaú. pic.twitter.com/XVnIPE6Wbv — Itaú (@itau) March 21, 2024

A publicação não dá maiores detalhes sobre a apresentação, mas uma entrevista coletiva do banco promete esclarecer todos os rumores sobre o show em breve.

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do portal O Globo, a passagem de Madonna no Rio deve ocorrer no dia 4 de maio e deve ser gratuito. A expectativa é que a apresentação seja gratuita.

A rainha do pop comemora quatro décadas de carreira e a apresentação no território brasileiro tem potencial de se tornar a maior da trajetória dela.

O show da cantora no Brasil será no âmbito da turnê The Celebration Tour, pela qual Madonna está rodando o mundo desde outubro do ano passado. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, a artista deve se apresentar na Europa, Estados Unidos e México.

Com a apresentação na praia de Copacabana, será a quarta vez que Madonna virá ao Brasil. A estreia dela no país foi em 1993, quando a estrela do pop reuniu 120 mil fãs no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.