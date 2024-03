BBB 24: Davi ensina Beatriz a se comportar na presença de famosos

No Big Brother Brasil 24, Davi Brito assumiu o papel de professor de etiqueta ao orientar Beatriz, Isabelle e Alane sobre como se comportar na presença de celebridades. O episódio que motivou essa discussão ocorreu quando Sabrina Sato visitou a casa e foi derrubada pela empolgação de uma das participantes, resultando em uma advertência da produção do programa.

No dia seguinte ao incidente, os aliados conversaram sobre o ocorrido. Beatriz compartilhou suas preocupações, revelando que tem se esforçado para seguir as diretrizes do programa e ficou abalada com a situação. Alane concordou, destacando a importância de controlar a ansiedade e evitar agir impulsivamente em momentos de euforia.

Davi aproveitou o momento para oferecer uma lição prática de etiqueta, encenando como um encontro deveria ser conduzido. Ele exemplificou uma abordagem mais respeitosa e controlada, utilizando a situação hipotética de um encontro entre Isabelle e a cantora Simone Mendes. Ao demonstrar o contraste entre a atitude impulsiva e a postura mais comedida, Davi enfatizou a importância do respeito e da gratidão na interação com personalidades famosas.

Embora inicialmente relutante, Isabelle acabou entendendo a importância das orientações de Davi. Ele ressaltou que expressar admiração de forma educada e contida é essencial, não apenas para evitar incidentes constrangedores, mas também para estabelecer conexões positivas com as celebridades presentes. Essa lição não apenas ajudou os participantes a refletir sobre seu comportamento, mas também serviu como um lembrete valioso sobre a importância do respeito mútuo em todas as interações pessoais.

O Davi deu o papo e aconselhou Beatriz, Alane e Isabelle sobre como se comportar quando os famosos forem visitar a casa. pic.twitter.com/qadQ55Ldma March 21, 2024

