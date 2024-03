Filme sobre Sidney Magal ganha trailer; longa estreia dia 25 de abril

A cinebiografia do cantor Sidney Magal, Meu sangue ferve por você, ganhou o primeiro trailer. O enredo vai focar na história de amor do cantor com Magali West. Dirigido por Paulo Machline, o longa estreia nos cinemas no dia 25 de abril.

A narrativa começa durante um programa de TV no qual Magal conhece Magali e se apaixona. Para conquistá-la, precisa vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário passional, além da desconfiança da família, de amigos e da própria Magali. Embalado por grandes sucessos, o filme narra os encontros e desencontros dessa paixão que mudará a vida do casal. O filme é estrelado por Filipe Bragança, Giovana Cordeiro e Emanuelle Araújo.



Nascido no Rio de Janeiro, Sidney Magal é um cantor, ator, dançarino e dublador. Começou na música com a intenção de tocar bossa nova, mas foi desaconselhado por Vinicius de Moraes, primo de sua mãe. Seu primeiro sucesso foi Se te agarro com outro te mato, que incorpora elementos da música cigana, da música disco e da música latina.