BBB 24: Giovanna vence prova e é líder pela segunda semana consecutiva

Pela segunda vez consecutiva, Giovanna venceu a disputa pelo posto de líder, na noite desta quinta-feira (21/3). A sister mostrou agilidade e habilidade ao longo das três fases de prova, chegando até a final com Leidy Elin e levando a melhor na disputa.

Com a vitória, além de estar imune na formação do 14º paredão, que ocorre no domingo (24/3), a sister garantiu um lugar lugar no Top 10 do BBB 24.

A líder convidou Fernanda, Leidy e MC Bin Laden para o VIP da semana. Na sexta-feira (22/3), Giovanna vai ter que colocar dois brothers "na mira" e indicar um deles para o próximo paredão.

A prova

A prova foi realizada em duplas e por etapas. Um jogador de cada dupla deveria encontrar quatro cartões dentro de uma piscina de bolinhas e, em seguida, entregar para o parceiro e, este, por sua vez, abriria uma caixa transparente, com outros quatro cartões e também passaria para o companheiro.

Primeiro, houve três baterias e as melhores duplas em cada uma delas disputaram a final. Davi e Matteus, Giovanna e Leidy, e Fernanda e Pitel cumpriram a atividade com o tempo mais rápido e garantiram e se classificaram. Leidy e Giovanna se deram melhor na semifinal e Giovanna saiu líder.