Conheça Caio Giovani e Caio Vegatti, xarás que estreiam juntos na Globo

No ar desde o início do mês, a novela Família é tudo, dirigida por Fred Mayrink e escrita por Daniel Ortiz, reúne medalhões como Arlete Salles, mas é marcada pela forte presença de jovens atores. Alguns, debutando para o grande público. É o caso de dois jovens atores que, além de estrearem com personagens fixos em uma produção global, são cariocas e carregam o mesmo nome: Caio.

Caio Vegatti

Aos 28 anos, Caio Vegatti debuta em uma novela na Globo como o Max, um personagem do núcleo jovem, que orbita em torno do protagonista Plutão (Isacque Lopes). "O elenco tem sido muito receptivo, bem disponível para absorver essa nova turma que está chegando. Ele vem para atrapalhar a vida do Plutão. É antagonista, ele tem um comportamento meio controverso, que luta pela manutenção do espaço que já possui. Então, as pessoas que chegam para mexer com a zona de conforto dele, com a insegurança que ele tem, isso o incomoda e ele reage, do jeito dele", afirmou o carioca ao Correio.

Caio Vegatti, ator (foto: Priscila Nichelli)

Aos 28 anos, o ex-estudante de engenharia de produção é o primogênito dos quatro filhos de um casal de dentistas que sempre o incentivaram a seguir carreira nas profissões mais convencionais. Ainda na escola, porém, foi incentivado pelos professores e colegas a tentar o teatro. Cria dos palcos, Vegatti fez sua primeira participação na televisão na novela Topíssima, exibida pela Record, em 2019. No ano seguinte, fez parte do elenco no filme Pai em dobro, exibido na Netflix, com Maisa Silva. "Eu fazia o Nando, era um alívio cômico na trama e posso dizer que foi o primeiro grande trabalho que fiz no audiovisual", acrescentou.

Em 2021, o carioca atuou ao lado de Drica Moraes na série Sob pressão. No mesmo ano, contratado pela Record, interpretou Onã, na telenovela Genesis, e, em seguida, deu vida à Gustavo, um dos protagonistas de Todas as garotas em mim. Seu último trabalho na emissora do bispo foi Adriel, na série Reis, em 2023. "Um vilão", destacou.

Na atual novela das 19h, Caio interpreta Max, um jovem skatista. "Tenho a oportunidade de unir duas coisas que amo: a atuação e o esporte que praticava na adolescência", celebrou o rapaz. Questionado se está preparado para ser apontado como o novo galã da televisão brasileira, o bonitão joga a responsabilidade para "o público decidir", mas admite: "Eu acho que estou preparado, sim. Sempre fui ligado à comédia, nunca quis me destacar pela beleza, mas essas coisas se agregam, só não dá para estereotipar. Tem que rolar embalagem com bom conteúdo. Se o título de galã vier com elogios ao trabalho, vou ficar feliz, sim".

Caio Giovani

Intérprete do produtor Wilson Fernandes na novela das 19h, um grande "divã ambulante" que transita entre as amizades com os protagonistas Tom (Renato Góes) e Luca (Jaime Matarazzo), Caio Giovani faz sua primeira novela na televisão com um papel fixo. Antes de Família é tudo, o carioca de 33 anos esteve em seis capítulos de Malhação: Seu lugar no mundo e da série Mister Brau, ao lado de Taís Araújo e Lázaro Ramos. "Estrear em uma novela é muito gratificante. Batalhei muito para estar aqui. Venho do teatro musical, tenho bagagem de interpretação e desejei muito estar neste lugar", declarou o ator ao Correio.

Caio Giovanni, ator (foto: Victor Amorim)

"Meu sentimento é de gratidão a quem está me proporcionando essa experiência. Aos criadores, aos produtores e aos colegas que me receberam com tanto carinho e respeito", celebrou Caio, que trabalha como ator há 10 anos e destaca o personagem Harpo, de A cor púrpura, que fez em 2023. "Foi um personagem no qual coloquei muito a minha energia e dei o meu melhor, querendo levar alegria e um alívio cômico às pessoas", acrescentou.

Além da atuação, o artista também é cantor e compositor. É dele a autoria de Flashback, canção lançada por Marvilla em parceria com Léo Santana, e de Selvagem, parceria com o cantor Netto Galdino. Caio Giovani também está no Black Love Money, um movimento que visa espelhamento e representatividade para o povo preto através de um podcast. "O preto pode sim, ser! Mudando mentes e opiniões", defendeu.