Gisele Bündchen confirma namoro com treinador de jiu-jítsu e nega traição

A supermodelo Gisele Bündchen contou sobre relacionamentos e a rotina após a separação em entrevista ao The New York Times publicada no sábado (23/3). Divorciada há dois anos do jogador de futebol americano Tom Brady, com quem foi casada por 13 anos, a modelo tem buscado se reinventar, mas a vida pessoal de Gisele não deixou de ser invadida pelos veículos de fofoca, que utilizaram registro da ativista com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente para acusá-la de traição. Durante a conversa, Bündchen confirmou o relacionamento com o treinador e negou que tenha traído o ex-marido.

Gisele Bündchen sobre separação: "Cada situação tem algo a nos ensinar"

Gisele Bündchen diz que está ‘muito melhor’ aos 43 anos do que aos 23

“Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm a coragem de abandonar um relacionamento prejudicial e são rotuladas como infiéis”, relata Gisele. Embora Brady tenha sido visto com outras mulheres, foi sobre ela que recaíram as maiores críticas e teorias de um relacionamento anterior ao divórcio.

A modelo, que tem uma postura discreta e longe de polêmicas, destacou que o ex tem seguido em frente e ressaltou que "ninguém sabe realmente o que acontece entre duas pessoas". “Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide”, apontou.

Quanto ao novo episódio da vida amorosa, Gisele diz que é a primeira vez que experimenta se relacionar com alguém que já era seu amigo anteriormente. "É muito diferente. É muito honesto e muito transparente”, apontou.

Nova rotina

Em abril, Gisele lança um novo projeto, o livro de receitas Nutrir: Receitas simples para corpo e alma. A modelo, famosa também por compartilhar hábitos saudáveis, tem apostado em um estilo de vida mais simples com os filhos. Se mudou para uma casa menor, dispensou funcionários e tem aproveitado para se dedicar à casa e às crianças.

“Eles têm que me ajudar e eu digo isso a eles. Eu digo: 'Escute, entendo que tínhamos chefs trabalhando conosco e tudo o mais, mas a mamãe está optando por fazer assim agora”, conta. “Eles vão aprender a viver de uma forma mais simples.”

Gisele também falou sobre a saudade da mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu em janeiro, aos 75 anos, vítima de câncer. “Minha mãe - ela é uma supermulher para mim. Ela é uma guerreira”, afirmou.