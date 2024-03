Família é tudo estreia no horário das 19h; veja o que o autor e o elenco contam

Uma novela sobre laços familiares. Essa é a premissa de Família é tudo, a nova aposta da Globo para o horário das 19h — que, após o êxito estrondoso de Vai na fé, em 2023, não logrou o mesmo sucesso com a sucessora, Fuzuê, que encerrou sem dizer muito a que veio. A produção que estreia nesta segunda-feira (4/3), criada e escrita por Daniel Ortiz com direção artística de Fred Mayrink, abordará essas relações entre parentes por meio da narrativa de uma avó que some misteriosamente e deixa como missão, para os cinco netos, uma derradeira tentativa de se entenderem como irmãos para tocarem a herança que ela deixa.

Vivida pela veterana Arlete Salles, Frida Mancini sonha reunir seus cinco netos — Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Electra (Juliana Paiva), Plutão (Isacque Lopes) e Andrômeda (Ramille) —, que são filhos do mesmo pai, com cinco mães diferentes, e estão há anos sem se ver. A avó organiza um cruzeiro para celebrar seu aniversário e o de sua irmã gêmea, Catarina (também vivida por Arlete Salles). Mas um acidente em alto mar resulta em um misterioso sumiço.

Ao ser dada como morta, Frida surpreende a todos com seu testamento: além de morarem juntos, a despeito das diferenças entre si, os irmãos terão que trabalhar para reconstruir o lugar que marcou o início da gravadora da família, criada por sua avó. A meta é clara: ao final de um ano, se o desempenho dos irmãos não for satisfatório, eles não ganham nada e a herança a que teriam direito será entregue ao sobrinho ambicioso, Hans (Raphael Logam), que, junto com a mãe, Catarina, atua para transformar tudo em um grande "caso de família".

O autor explica que Frida é mãe de um homem (interpretado em flashback por Paulo Tiefenthaler) que se casou cinco vezes e teve um filho com cada mulher. Enquanto ele estava vivo, os irmãos tinham contato direto, mas, após sua morte, as mulheres separam os filhos e eles passaram a se odiar — com exceção de Vênus, a mocinha da história. A avó nunca conseguiu uni-los, e só conseguirá quando ela desaparece no navio. "Mas não é uma novela sobre herança nem desaparecimento da avó, mas uma história sobre união familiar. Essas relações familiares serão o ponto de identificação com o público", explica Daniel Ortiz, que vem de sucessos como Alto astral (2014), Haja coração (2016) e Salve-se quem puder (2020).

Com um núcleo que inclui o pai, a irmã e um sobrinho apenas, o paulistano contou que sempre sonhou em ter uma família grande e que a novela começou como um sonho, de uma matriarca que sumiu, uma briga por herança e, daí, veio o título inicial, que seria A vovó sumiu. "Decidi arriscar uma sinopse, depois desisti, mas essa minha vontade de ter uma família grande, muitos irmãos, falou mais alto e eu investi na história que agora vai ao ar", acrescentou.

Ambientada em São Paulo, Família é tudo será a quarta parceria do autor com Fred Mayrink na faixa das 19h. "Preparamos uma novela típica do horário, uma novela positiva. Nosso grande desafio é estabelecer esse caminho emocional com um público recheado de muitas gerações! Essa é uma novela para o Brasil se reconhecer, com alegria e emoção!", assinalou o diretor artístico.

Amor (ou não) de irmãos

Estreando como protagonista e em um papel de gêmeas, aos 85 anos, Arlete Salles definiu a sua personagem Frida como "uma pessoa iluminada". "Ela vem com luz, navegando por ondas amorosas, cheia de amor pela vida, de entusiasmo. É uma grande vencedora na vida, uma empresária vitoriosa", descreveu a pernambucana. "Já a irmã não escapou do lado sombrio. É invejosa, magoada, ambiciosa, faz dupla do mal com o filho", acrescentou, ressaltando que interpretar gêmeas a essa altura é mais trabalhoso, mas um belo exercício. "Estou feliz de estar em um elenco desses, com essa turma jovem bem bacana", comemorou a intérprete de papeis memoráveis como Carmosina (Tieta), Kika Jordão (Lua cheia de amor) e Copélia (Toma lá, dá cá).

O desaparecimento de Frida (Arlete Salles) movimenta Família é tudo (foto: Globo/Manoella Mello)

De volta às novelas após a vilã Fabiana, de A dona do pedaço (2019), Nathália Dill resgata, agora, o posto de mocinha. A intérprete de Vênus relatou que a relação dos irmãos é o mais divertido e é onde ela se identifica com a novela. "Porque eu tenho esses irmãos com uma relação muito intensa. A minha família é meu pilar, não tenho avós vivos, mas foram pilares essenciais, e é curioso porque eles não eram nada óbvios. Os maternos eram loucos, viajavam muito, eram muito engraçados, me dá muita saudade pensar neles, eram uma parte muito profunda da minha existência, ainda são. Porque o amor não morre junto com a pessoa", observou a atriz de 37 anos.

Essa é a mesma sensação mostrada por Isacque Lopes, 23, que defende o Plutão. "Uma das características principais dessa obra é o fator relacionamento. Numa casa pequena para pessoas diferentes conviverem, é necessário que haja um acordo, e essa harmonia que eles buscam traz a identificação, até mesmo para mim. Tenho quatro irmãos, também já tive um irmão que foi preso, então estou em casa neste trabalho", defendeu o jovem, que vem do sucesso de Vai na fé (2023), em que viveu o protagonista Ben na juventude.

Na segunda obra consecutiva de Daniel Ortiz, Juliana Paiva retorna como Electra, que ela categorizou como uma personagem muito densa, em uma temperatura diferente de tudo o que experimentou. "Ela me exige muito emocionalmente, já é apresentada em um momento muito sombrio, dentro de uma cela, presa injustamente. Ela pulsa por justiça e pelo resgate de uma vida, atrelada à família, ao grande amor da vida dela, a tudo que foi arrancado dela", adiantou a carioca de 30 anos, que faz par romântico com Jayme Matarazzo, 38, intérprete do Lucca. Ele é um homem que fica em um dilema entre acreditar na inocência da mulher que ama ou condená-la por acreditar que ela tentou matá-lo. "Lucca e Electra eram leves e sofreram um trauma muito grande, então há essa montanha russa, uma gangorra de emoções", explicou.

Longe das novelas desde a densa Amor de mãe (2020), Thiago Martins confessou que Júpiter é algo totalmente diferente do que já fez. Para viver o playboy mulherengo e bon vivant, o ator e músico de 35 anos brincou que buscou inspiração no Joey, de Friends. "Ele é muito solar, tem uma babá depois de velho, e isso é hilário. É uma comédia orgânica e natural", assinalou.

Estreando em novelas, Ramille, 26, — a Melissa de Encantado's — surge com uma roupagem completamente diferente da série original Globoplay. "Melissa era uma suburbana abusada; a Andrômeda é rica, fina, meiga, mais sutil. Ela é uma menina-mulher que sonha em ser uma cantora muito famosa, é muito mimada, é uma princesa que vive em um castelo e nunca aceita o não. Ela tem certeza que vai ser essa estrela, mas ela não sabe cantar, porém, tem o espírito das superdivas, acha até que é melhor que elas. Então, ela vai fazer muitas loucuras para chegar nesse lugar que ela almeja", contextualizou a carioca.

Dando vida a um vilãozão daqueles, Raphael Logam, 38, também estreia em novelas, após ganhar o mundo como o protagonista da série Impuros, da Star Plus, trabalho que lhe rendeu duas indicações ao Emmy Internacional. "O Evandro do Dendê tem uma grande diferença para o Hans, que é o caráter. Mas ele é focado no que quer, e isso aproxima os dois personagens", defendeu o ator.

Grande elenco

Família é tudo também contará com nomes tarimbados como Renato Góes, Grace Gianoukas, Ana Carbatti, Alexandra Richter, Jayme Periard, Cristina Pereira, Lucy Ramos, Jayme Matarazzo, Cris Vianna, Rafa Kalimann, Daphne Bozaski, Daniel Rangel, Thaila Ayala, Ana Hikari, Henrique Barreira, Gabriel Godoy, Conrado Caputo, Fernando Pavão, Livia Rossy e Nina Frosi, além de uma galera mais nova na tevê, como Mila Carmo, Alanzinho, Caio Vegatti, Aisha Moura e Caio Giovanni, entre outros.

*O repórter viajou a convite da Rede Globo