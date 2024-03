Criador de Peaky Blinders fará série sobre a família Guinness

Steven Knight, roteirista e produtor da série Peaky Blinders, é o mais novo responsável pela série sobre a família Guinness. A nova série, intitulada House of Guinness, se passa nos anos 1900 e conta com oito episódios.

O roteirista britânico Steven Knight (Peaky blinders) iniciou a pré -produção, junto com a roteirista Elinor Day (Killing Eve), da série que trata da história da dinastia da família Guinness, que ficou conhecida pela extensa produção no ramo cervejeiro e pela atuação na cena política no século 19. Os oitos episódios têm direção de Tom Shankland (O paraíso e a serpente) e de Mounia Alk (Costa Brava, Lebanon).

O elenco da série segue em mistério. Em nota, a Netflix conta: "A história épica de uma das dinastias mais excêntricas e duradouras da Europa — A família Guinness. Ambientada em Dublin e Nova York do século 19, a história se concentra nas consequências da morte de Benjamin Guinness, o homem responsável pelo extraordinário sucesso da cervejaria Guinness”.