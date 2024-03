Filipe Bragança emenda galã de novela com Justiça 2 e filme sobre Sidney Magal

Este tem sido um grande momento na carreira de Filipe Bragança, jovem ator goiano de 23 anos. Revelado ainda criança em Chiquititas (2013-2015), no SBT, o ator estreou na Globo em 2019, como o Benjamim na novela ganhadora do Emmy Órfãos da terra, mas é agora, em sua segunda produção na emissora — ambas às 18h — que ele está na crista da onda, como o protagonista jovem de Elas por elas.

Como se não bastasse a visibilidade da televisão aberta, o rapaz natural de Goiânia está no elenco de duas produções que estreiam em abril: a série Justiça 2, para o Globoplay, e o filme Meu sangue ferve por você, em que empresta corpo e voz a ninguém menos que o ícone latino Sidney Magal.

No remake de Cassiano Gabus Mendes, adaptado por Theresa Falcão e Alessandro Marson, Filipe dá vida a Giovanni, o bom moço disputado pela heroína Isis (Rayssa Bratillieri) e pela aprendiz de vilã Cris (Valentina Herszage).

Crédito: Jorge Bispo/Divulgação. Filipe Bragança (foto: Jorge Bispo/Divulgação)

Ao Correio, o jovem talento declarou que batalhou pelo destaque, mas sem se deixar enganar pela fama. "Eu busquei, desde o início, ter trabalhos e o reconhecimento por eles. Mas eu não me iludo com esse lugar da fama. Sei que as pessoas me reconhecem por estar na tevê, mas também sei como é estar em outros projetos com menor repercussão ou fora do ar. Então, não é algo que me pega, porque é passageiro", avaliou, sem falsa modéstia, com os pés fincados no chão.

Corpo e voz

Com mãe atriz e pai bailarino, na infância, Filipe Bragança fez aulas de teatro e de balé. O resultado dessa formação pode ser vista no streaming, no filme Cinderela Pop (2019) e na série Só se for por amor (2022), ambos da Netflix. Nessas ocasiões, o jovem artista retomou a relação com a música, após ter sido premiado com o Bibi Ferreira de Melhor Ator Revelação pela atuação nos palcos com a montagem brasileira de Les Misérables, em 2017.

Mas a grande expectativa está para a estreia, nos cinemas, do filme que conta a história de Sidney Magal. Embalado por grandes sucessos do criador de Sandra Rosa Madalena, a cinebiografia narra os encontros e desencontros da paixão do artista pela mulher, Magali, vivida por Giovana Cordeiro. "Mais que uma biografia, é uma história de amor", resumiu Filipe, que teve uma troca muito estreita com a personalidade cuja vida está sendo visitada nas telonas.

Com Rayssa Bratillieri, casal romântico de Elas por elas (foto: TV Globo/Estevam Avellar)

Criminalidade e vingança

No ar também na série Betinho: no fio da navalha, que estreou em dezembro no Globoplay — na qual interpreta Daniel de Souza, filho de Betinho (1925-1997) —, Filipe terá um dos papeis de destaque em Justiça 2, que chega à plataforma em 11 de abril. Ele será Renato, um rapaz que é morto e desperta no pai (vivido por Danton Mello) o sentimento de vingança que pauta a narrativa criada e escrita por Manuela Dias. Para esse trabalho, o goiano gravou em Brasília. "O Renato é um rapaz de classe média que passa a viver na periferia da cidade e envolve-se com drogas e com o crime local. Foi uma relação breve com a capital vizinha, mas intensa, e pude representar Goiás no elenco", explicou à reportagem.

Esse assunto, aliás, é o eixo central de outra produção da qual Filipe faz parte. Ele está na série Dom, vivendo o protagonista Victor, defendido por Flávio Tolezani na fase jovem. Na obra criada por Breno Silveira, um policial dedica a vida na luta contra as drogas, mas seu filho Pedro (Gabriel Leone) vai de um jovem usuário de cocaína a um dos mais procurados criminosos do Rio de Janeiro. A produção de sucesso tem duas temporadas disponíveis na Prime Vídeo e a terceira estreará em maio.

Sobre o título de galã recebido por conta do Giovanni de Elas por elas, Filipe Bragança alegou que prefere visualizar as camadas de personalidade do personagem. "O galã, nos dias de hoje, vêm com camadas de vulnerabilidade muito marcantes. E é positivo construir essas personalidades mais fragilizadas", finalizou o jovem, que mal encerrou esse trabalho e já está cotado para protagonizar a produção que virá na sequência da sucessora, No rancho fundo, ainda neste ano. É aguardar para ver.

Filipe Bragança caracterizado como Sidney Magal, ao lado do artista (foto: Divulgação)

Como Sidney Magal em Meu sangue ferve por você (foto: Divulgação)