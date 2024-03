BBB 24: participante pode ser eliminado em 1º paredão que disputa

No último paredão "normal" do BBB 24, a casa mais vigiada do Brasil vai se despedir de um participante, antes do retorno do modo turbo. A disputa entre entre Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden nesta terça-feira (26/3) e pode ter participante eliminado com rejeição no primeiro paredão que vai disputar.

O paredão ficou dividido com dois integrantes do Quarto Fadas, Davi e Matteus, e dois do Quarto Gnomos, Leidy Elin e Bin. Contudo, a clara divisão entre o paredão não surtiu efeitos nas enquetes, que apontam uma rejeição maior para os Gnomos em vez das Fadas.

Além disso, a briga entre Davi e MC Bin Laden na noite de segunda (25) parece não ter surtido efeito prático na votação, com Lady Elin muito a frente de todos.

Na enquete realizada pelo portal UOL, que contava com mais de 1,2 milhão de votos até às 11h desta segunda, Leidy Elin estava sendo eliminada com 72,19% dos votos, em seu primeiro paredão. MC Bin Laden aparecia com 14,3%, Davi com 11,59% e Matteus com 1,92%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada às 8h30 desta terça (19), Leidy Elin também estava sendo eliminada, mas com 81,67% dos votos. Já Bin aparecia com 7,90%, Davi com 7,39% e Matteus com 3,04%.

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não têm caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.