BBB 24: Boninho se descontrola após briga e grita com brothers

A briga entre MC Bin Laden e Davi Brito, no "BBB 24" foi tão acalorada, na madrugada desta terça-feira (26), que só terminou quando o Big Boss, mais conhecido como Boninho, interviu. Os brothers começaram a discussão durante a dinâmica do "Sincerão".

O funkeiro começou discutindo com Matteus, mas Davi Brito se intrometeu no intuito de tentar apaziguar e a situação ficou ainda pior. A briga se excedeu, os dummies tentaram separar, mas não conseguiram. Enquanto Matteus tentava segurar Davi Brito, Lucas Buda afastava MC Bin Laden, que exaltado, deu uma cotovelada no aliado que caiu no chão.



Nesse momento, Boninho interviu: "Atenção! Bin Laden! Acabou! Parou, Davi! Parou, MC Bin Laden! Passaram do ponto! Acabou", gritou o Big Boss desesperado. Na sequência, ele disparou que é um jogo de conversas e não um UFC: "Senhores, mais uma vez, isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse pra ter porrada, era o UFC. Então senhores, comportem-se...", disse.

Apesar da advertência que MC Bin Laden e Davi Brito tomaram, internautas levantaram a hastag pedindo a expulsão dos dois participantes. Em certo momento da briga, o funkeiro derrubou Lucas Buda. Já Davi teria dado cabeçada no rival.

"Não está na regra que provocar pra bater também causa expulsão? Por mim expulsa os dois", disparou uma seguidora. "Expulsa os dois e cancelem o paredão", pediu uma internauta. "Vamos Boninho, expulsa os dois teve contato físico sim", afirmou mais uma pessoa.

