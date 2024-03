Tempo nublado chama chuvas para a semana da Páscoa no DF

O tempo encoberto deve marcar a semana do feriado de Páscoa no Distrito Federal. Nesta terça-feira (26/3), há previsão de chuvas isoladas, com precipitação de 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. A umidade relativa do ar umidade terá máxima de 100%, e mínima de 55%.

As temperaturas podem atingir máxima de 27°C e mínima de 19°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta amarelo de chuvas intensas com perigo potencial. Até o final da semana ainda há condições para chuva. “Há um canal de umidade que favorece a instabilidade atmosférica, ou seja, a chuva, que deve permanecer até o final da semana”, avisa a meteorologista do Inmet Gleize Daisy Morais.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.