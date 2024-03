Rio de Janeiro — A atriz Regina Casé está de volta como a personagem dona Lurdes em um spin-off da novela Amor de Mãe (2019), da Rede Globo. Em Dona Lurdes — O Filme, que estreia em 28 de março, o público poderá acompanhar nas telonas a trajetória da mãezona tentando encontrar um novo sentido na vida após todos os filhos deixarem o lar.

O filme, da autora Manuela Dias e do diretor Cristiano Marques, parte de um quadro depressivo da personagem de Regina Casé, que enfrenta a “síndrome do ninho vazio” após Ryan (Thiago Martins) deixar a casa para morar sozinho. Sem os cinco filhos por perto, dona Lurdes se vê sem um objetivo na vida — em um enredo facilmente identificável, seja pelo lado da mãe que fica em casa, ou dos filhos que partem para construir a própria vida.

No entanto, nem nos momentos tristes o filme lembra o drama de Amor de Mãe. Aqui, o público pode esperar motivos para rir do começo ao fim. “A dona Lurdes sofria muito no Amor de mãe, então esse momento aqui é de catarse, de alegria, e acho que vai inspirar muitas mulheres”, disse Regina Casé, na pré-estreia do filme, na noite de segunda-feira (25/3), em um cinema no Rio de Janeiro.

“Toda mulher quando os filhos vão embora acha que a vida acabou, e ela mostra que não. Mostra que pode estar começando uma outra vida, de um outro jeito. Tomara que elas (as mães) se divirtam e vejam que a vida delas pode ficar tão boa quanto a da dona Lurdes”, completa a atriz.









Um dos motores da mudança na história de dona Lurdes é a chegada da vizinha Zuleide (Arlete Salles), que acaba de se mudar para a casa ao lado da personagem de Regina Casé. O que começa como uma inimizade, devido às diferenças de estilo das duas mulheres, torna-se uma verdadeira parceria após Zuleide socorrer Lurdes em um momento de perigo.

A personagem de Arlete Salles, que não fazia parte da novela Amor de Mãe, é um dos grandes destaques do filme. A atriz encarna uma “perua do subúrbio” que vende brinquedos eróticos e aproveita a vida ao máximo depois de criar os filhos.

“A Zuleide é uma personagem maravilhosa, uma mulher alegre por estar viva. E ela, pacientemente, pega a dona Lurdes pela mão e a resgata para a vida, com muita paciência, tolerância e carinho”, explica a atriz Arlete.

“Amei o meu encontro com a Arlete”, diz Regina Casé. “As cenas com a Arlete ficaram muito humanas, as comédias muito leves. Nos momentos que encontrei com a Arlete eu me emocionei muito. Todos os momentos que eu choro no filme eu to com a Arlete. O filme também mostra essa descoberta da dona Lurdes ter uma amiga, o amor da amizade”, conta Regina.

E é a partir da amizade com Zuleide que dona Lurdes começa a aproveitar mais a vida, com direito a aulas de dança e até aventuras em aplicativos de relacionamento.

Para os fãs de Amor de Mãe, o filme ainda traz de volta os cinco filhos de Lurdes — Magno (Juliano Cazarré), Ryan (Thiago Martins), Danilo (Chay Sued), Camila (Jéssica Ellen) e Érica (Nanda Costa) —, mas o destaque da obra é a vida da mãezona.

“É como na vida real. Na novela, a trama ficava em volta dos filhos. Agora que eles saíram de casa, a dona Lurdes volta a ser a protagonista da vida dela”, explica a atriz Nanda Costa.



O filme de dona Lurdes chega às telonas quase três anos após a conclusão de Amor de Mãe na Rede Globo, a novela das 9 que acabou paralisada durante o primeiro ano da pandemia da covid-19. A emergência sanitária fez a autora, Manuela Dias, realizar algumas mudanças no desenvolvimento da história, e nesta nova obra ela retoma uma das personagens que deixou mais curiosidade em relação ao futuro.

Durante coletiva de imprensa, Manuela explicou que a conclusão da personagem de Regina Casé gerou muitos debates entre a equipe da novela, que chegou a cogitar um interesse amoroso ou até mesmo a adoção de um novo filho, mas um final mais em aberto acabou sendo o escolhido.

“Quando acabou a novela eu fiquei pensando muito em como ela teria ficado depois de ter encontrado o (filho) Domenico. Então, escrevi o livro ‘O diário de dona Lurdes’, que conta um pouco essa história, e agora temos o filme, que já supera o livro (em tempo de história)”, explica a autora.

Mesmo sendo um spin-off da novela da Rede Globo, até mesmo quem não assistiu Amor de Mãe vai entender e se divertir com o filme da dona Lurdes. “Tivemos esse cuidado de que fosse um filme para matar a saudade dos fãs da novela, mas que servisse também para quem não a assistiu”, conta Manuela. Confira o trailer:

Em Dona Lurdes — O Filme, o lado dramático da personagem principal dá espaço ao bom humor e um temperamento esquentado, bem aos moldes de dona Hermínia, personagem de ‘Minha mãe é uma peça’ — e os fãs da obra protagonizada por Paulo Gustavo também devem gostar do filme com Regina Casé.



Em 90 minutos, o filme mostra o arco de renascimento da personagem após a saída de todos os filhos de casa, a busca por um novo propósito e um questionamento que pode ser comum para muitas mães: continuarei sendo amada se eu não for mais necessária para os meus filhos?

Dona Lurdes — O Filme chega aos cinemas no dia 28 de março. A obra é o primeiro longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo a ser exibido direto nas telonas. Além do eixo familiar da novela e de Arlete Salles, o filme conta ainda com Evandro Mesquita no papel de Mário Sérgio e com participação especial do cantor João Gomes.

*O repórter viajou a convite da Globo Filmes.