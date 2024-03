Madonna no Rio: cantora revela detalhes de apresentação no Brasil

A lendária Madonna surpreendeu os fãs ao anunciar o que promete ser o seu maior espetáculo até o momento. O show, marcado para o dia 4 de maio, será realizado na Praia de Copacabana, como parte da turnê The Celebration Tour — uma celebração de quatro décadas da carreira da cantora.

Segundo informações publicadas no site da artista nesta segunda-feira (26/3), Madonna escolheu o Rio de Janeiro como a parada final de turnê global. O show promete combinar o talento musical de Madonna com a beleza natural da Praia de Copacabana. O evento será aberto ao público e não serão necessários ingressos, com entrada sendo concedida por ordem de chegada.

Segundo publicação no site oficial da cantora, a turnê também contará com participação especial de Bob the Drag Queen, também conhecido como Caldwell Tidicue.