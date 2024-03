Capital moto week 2024 está com a pré-venda de ingressos aberta

Os apaixonados por motociclismo e rock podem comemorar. Os ingressos de pré-venda do Capital moto week 2024 já estão disponíveis para a compra. O maior festival de motos e rock da América Latina ocorre em Brasília de 18 a 27 de julho. A venda será feita exclusivamente pelo site da Bilheteria digital.



O line-up, que será divulgado em abril, trará mais de 100 shows, de diversos gêneros e sub-gêneros do rock, para os 10 dias de programação. No ano passado, o evento completou 20 anos na capital federal e recebeu representantes de 1,8 mil motoclubes nacionais e internacionais. A organização estima que teve um público de 800 mil pessoas e 350 mil motos.



Para pedestres, a entrada inteira custa R$110 e a meia, R$55. Os pedestres que doarem lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível pagarão R$80. Pessoas com deficiência têm acesso gratuito com direito a acompanhante. Motociclistas que estiverem sem garupa e pilotando não pagam. Já motos com garupa entram grátis, de segunda a sexta-feira, até as 18h e, aos sábados e domingos, até às 15h.