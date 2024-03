BBB 24: Leidy Elin é eliminada com a maior rejeição da temporada

Leidy Elin, 26 anos, é a eliminada da semana no Big Brother Brasil 2024. Ela saiu do jogo na noite desta terça-feira (26/3) após receber 88,33% dos votos em um paredão contra os brothers Davi, Mattheus e Bin Laden. Ela superou Raquele, eliminada com 87,14%, e recebeu a maior rejeição da temporada.

Confira as maiores rejeições do BBB 24 até então:

Raquele, com 87,14%;

Marcus Vinicius, com 84,86%;

Yasmin, com 80,76%;

Rodriguinho, com 78,23%.

Relembre a formação do paredão



Davi, Leidy Elin, MC Bin Laden e Matteus foram colocados no paredão no domingo (24/3). Davi foi a indicação da líder Giovanna. Mattheus e Leidy Elin foram indicados pela casa, com cinco e quatro votos respectivamente. Os dois tiveram direito a contragolpe e escolheram, respectivamente, MC Bin Laden e Alane.

Ao serem emparedados, os brothers — exceto Davi, que foi indicado pela líder Giovanna e MC Bin Laden — participaram da prova Bate e Volta e tiveram a chance de se salvar da berlinda. Alane, Leidy e Matteus participaram da prova, que consistiu em disputa de sorte, com três fases. Quem acertasse o número premiado, avançava para a próxima fase.

Com dois acertos seguidos, Alane foi a primeira a chegar na etapa final e se livrou da berlinda, deixando os outros três participantes no paredão (Davi, Leidy Elin e Bin Laden).