Roupa Nova anuncia que fará um show extra em Brasília em abril

A famosa banda carioca de soft rock Roupa Nova confirmou um show extra em Brasília no dia 26 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O novo show vem para comportar a grande demanda dos fãs pelo espetáculo de comemoração de 40 anos da banda no dia 27. Os ingressos esgotaram rapidamente.

Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 35 temas de novela, 15 prêmios, 5 milhões de seguidores nas redes sociais e 2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de áudio, o grupo promete uma noite inesquecível com hits de toda a trajetória. A ideia é relembrar como a banda se tornou uma das mais premiadas do país.

O sexteto musical composto pelos amigos Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares acumula mais de 15 troféus. Entre os prêmios estão o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo, 10 vezes como melhor grupo pelo Prêmio da Música Brasileira, Prêmio Caras, Troféu Imprensa e Prêmio Tim de Música.

Serviço

Roupa Nova 40 anos de sucesso - show extra, dia 26 de abril no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 22h. Ingressos disponíveis na Bilheteria digital. Não recomendado para menores de 14 anos.



