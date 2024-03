Artista de Ceilândia lança álbum em homenagem ao reggae de Bob Marley

Com cerca de 48 anos de experiência trabalhando com reggae, Adauto de Souza lança, nesta quarta-feira (27/3), o álbum Bob Marley, nas plataformas digitais de música. Viabilizado pela companhia musical GRV, o projeto conta com 12 faixas inéditas que homenageiam o rei do reggae, Bob Marley, e também passam por temas como amor, força espiritual e problemáticas sociais.

Para Adauto, o álbum representa um projeto cultural de difusão do reggae, um estilo musical que, de acordo com ele, ajuda e ensina as pessoas a viverem bem. Para isso, cuidar do meio ambiente e de si mesmo é essencial. “Mente sã, corpo são”, enfatiza. As novas músicas são dinâmicas e dançantes, mas sem deixar de lado grandes reflexões.

O compositor lançou o primeiro álbum da carreira em 1992. O segundo, intitulado Elo da criação, trazia canções poéticas e ideológicas que refletiam a realidade do cotidiano da sociedade brasileira da época. Segundo Adauto, a intenção do próprio trabalho é conscientizar as pessoas e deixar um futuro melhor para as próximas gerações. “Quero levar a mensagem de paz, serenidade e tranquilidade”, completa o artista.