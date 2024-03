Globo retalha ‘Paraíso Tropical’ para recuperar a audiência das tardes

Reprodução/Gshow Bebel em Paraíso Tropical

A TV Globo está disposta a recuperar seus 20 pontos diários nos fins de tarde! Com a aproximação do fim da reprise de ‘Paraíso Tropical’, a emissora já está com os olhos atentos em ‘Alma Gêmea’, de Walcyr Carrasco, que passa a ocupar a faixa no próximo mês.

E para a saga de Serena (Priscilla Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis) estrear de forma ‘tranquila’, o canal resolveu alterar a edição de ‘Paraíso Tropical’.

Já a partir da próxima semana, o canal passará a condensar ainda mais capítulos na edição diária da novela de Gilberto Braga.

A novela que vem marcando médias de 12 a 14 pontos na Grande São Paulo, terá cerca de 3 capítulos condensados em 1. Com isso, a novela sairá de cena mais cedo que o planejado, no dia 06 de maio, em 114 capítulos.