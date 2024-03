Tagua Tagua vai lançar EP com versões acústicas dos seus dois discos

O Tagua Tagua vai lançar um EP com versões acústicas de músicas dos seus dois álbuns solo. As músicas escolhidas para integrar o repertório são 4AM, Inteiro metade, 2016, Barcelona, Tanto e Colors. “Apesar de gostar bastante das músicas originais, sempre me interessou mostrá-las em um estado mais puro e sensível", comenta o músico, em nota.

O artista se destaca como uma das promessas da música brasileira, além de ter ganhado reconhecimento no exterior. Recentemente, esteve nos EUA para uma turnê de seis shows. O músico passou por Nova Iorque, pelo festival New Colossus, e por Austin, no prestigioso SXSW. O brasileiro também emplacou uma música no FIFA 20 e abriu shows para a banda estadunidense The growlers.

Criado em São Paulo, ‘Tagua Tagua’ é o projeto solo do compositor e produtor gaúcho Felipe Puperi, que esteve à frente da banda Wannabe Jalva. Após dois EPs lançados em 2017 e 2018, o músico liberou o seu primeiro LP em 2020. Já no ano passado, lançou o segundo álbum, pela gravadora americana Wonderwheel Recordings.